في ميسان.. اعتقال ثلاثة متهمين بقتل امرأة

أعلنت ، الاثنين، عن اعتقال ثلاثة متهمين بجريمة قتل امرأة شمال المحافظة.

وقالت قيادة الشرطة في بيان، "القاء القبض على ثلاثة متهمين مطلوبين وفق المادة (406) القتل العمد بجريمة قتل امرأة وذلك في ناحية علي الشرقي شمال المحافظة".

وأضاف البيان أن "عملية القاء القبض جاءت بناءً على توفر معلومات استدلاليّة وتتبع حركة أسفرت عن تحديد مكان تواجد المتهمين والإطاحة بهم من قبل شعبة مكافحة أجرام قضاء علي الغربي".