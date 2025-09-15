وزير الداخلية يصدر توجيها يخص تنظيم الأسلحة

وقالت الوزارة في بيان، "ترأس ، اليوم الاثنين، في مقر الوزارة مؤتمرا للجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة بحضور الوكلاء والمستشارين والكادر المتقدم للوزارة وجميع قادة شرطة المحافظات ومسؤولي مكاتب تسجيل الأسلحة فيها".

وأكد الوزير على "أهمية زيادة نسب تسجيل أسلحة المواطنين"، مشددا على "الاستمرار بدعم مكاتب التسجيل الخاصة بهذه العملية".

ووجه الشمري جميع قادة الشرطة بـ"التواصل مع المواطنين وتشجيعهم على محاربة الحالات والظواهر التي تضر بالسلم المجتمعي وتهدد حياة الأبرياء".

وأشاد بـ"الجهود التي تبذل من أجل القضاء على هذه الظاهرة غير الحضارية، والحرص على إنهاء المظاهر المسلحة".