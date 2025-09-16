إيران تضبط 700 طائرة مسيرة كادت تدخل البلاد "متسللة"

وقال جاويدان إن الاقتصادية التابعة لجمارك غرب المحافظة، وخلال مراقبتها للسفن التجارية والملّاحية في ميناء شيوه – بارسيان، اشتبهت في سفينة شراعية أثناء عملية تفريغ حمولتها، وبعد التنسيق مع وبالتعاون مع فرق التفتيش وحراسة ، جرى تفتيش دقيق للسفينة.وأشار إلى أن التفتيش أسفر عن العثور على 719 طائرة مسيّرة مهرّبة وغير قانونية، كانت مخبأة بطرق احترافية داخل هيكل السفينة.وأكد أن التحقيقات مستمرة لتحديد هوية باقي المتورطين في هذه العملية، مشددا على أن قوات الشرطة في هرمزكان تتابع مهامها الاستخباراتية والميدانية بشكل صارم لمنع أنشطة التهريب التي تستهدف اقتصاد البلاد.وبالرغم من ان العنوان الأول يوحي الى ان الطائرات المسيرة قد تكون "مسلحة وعسكرية" على طريقة تهريب الطائرات المسيرة التي استخدمت في ضرب الرادارات ومنظومات الدفاع الجوي في من قبل خلال حرب الـ12 يوما، الا ان صور الطائرات تظهر انها طائرات العاب وتصوير.