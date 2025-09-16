القبض على متهم أقدم على قتل ابنته وحرق دار أحد أقاربه في النجف (فيديو)

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها أحكمت قبضتها على متهم أقدم على قتل ابنته (الطفلة) وحرق دار أحد أقاربه في الأشرف في وقت سابق، لافتة الى ان العملية نُفذت بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية مكنت مفارزنا من القاء القبض عليه في بموجب مذكرة قبض قضائية أصولية.وأضافت انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لمثوله أمام المحاكم المختصة.