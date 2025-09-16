القبض على رؤوس جماعة القربان في العراق

وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة، ، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "الجهود المبذولة للحد من الظواهر المنحرفة في المجتمع، منها ما يعرف بجماعة القربان حققت تقدماً ملحوظاً، حيث تم تكليف عدة جهات، لا سيما الأجهزة الاستخبارية، بمتابعة الملف بجدية".وأضاف ان "الأجهزة تمكنت من تنفيذ ضربات نوعية والإيقاع برؤوس عصابات تعمل على نشر هذه الظاهرة، وما زال التتبع والملاحقة مستمرين".وأشار الى ان "أسباب الظواهر متعددة، من بينها قلة التوعية وأحياناً استغلال جهات داخلية أو خارجية لنشر مثل هذه الأفعال"، مردفاً بالقول: "نحتاج الى تحقيق معمق للوصول الى الدوافع الحقيقية، وسنتابع هذه المجموعات أينما كانت وبكل قوة".وأكد المسؤول أن "العمل لا يقتصر على جهاز واحد، بل هو تنسيق بين والأمن الوطني والاستخبارات وغيرها من الأجهزة لضمان استقرار المجتمع".