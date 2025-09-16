وفاة فتاة وإصابة شاب داخل سيارة!.. التفاصيل الكاملة لحادث أثار الجدل في ديالى

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان بعد ورود معلومات عن حادث وفاة امرأة شابة وإصابة شاب آخر بحالة صحية حرجة مساء يوم الاثنين الموافق 15/9/2025 داخل أحد محلات تصليح تبريد السيارات في منطقة الجديدة بالقرب من معارض السيارات، وجّه قائد شرطة اللواء الركن بتشكيل فريق عمل أمني مختص للتحقيق في ملابسات الحادث.وأضاف البيان انه بعد اخبار الشرطة من قبل صاحب المحل وبعد تدقيق المراقبة والاستماع إلى الشهود، تبيّن أن عجلة دخلت إلى الورشة يوم الأحد حوالي الساعة العاشرة مساءً. ووفق الكشف الأولي من قبل قسم الأدلة الجنائية وتقرير الطب العدلي، فإن النتائج أظهرت أن سبب الحادث هو التسمم بغاز أول أوكسيد الكاربون الناتج عن الاحتجاز داخل السيارة في مكان مغلق وضيق، مما أدى إلى وفاة الشابة اختناقًا وإصابة الشاب بحالة خطرة.كما تأكد أن الحادث جنائي (غير عمدي) وليس بفعل فاعل، بحسب البيان.وأكدت على ضرورة متابعة الأبناء من قبل ذويهم بشكل جيد، والإبلاغ الفوري عن أي حادث وعدم التستر عليه عبر الاتصال برقم الاستجابة السريعة (911) لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.