بغداد.. منتسب في وزارة الدفاع ينتحر داخل مديرية الاستخبارات

وقال المصدر لـ ، إن "منتسباً في أقدم على الانتحار بأسلوب إطلاق النار على نفسه أثناء الواجب من سلاح نوع كلاشينكوف".وأضاف، أن "الحادث وقع داخل مقر بالمنطقة ".