طالب ينهي حياته شنقاً بسبب رسوبه في بغداد

وقال المصدر لـ ، إن "طالباً في الاعدادية انهى حياته باسلوب شنق نفسه بواسطة حبل اعلى سطح داره ضمن منطقة الرئاسة شرق العاصمة".واشار الى ان "ذويه اكدوا بانه يعاني من ضغوطات نفسية بسبب رسوبه في الدراسة".