من مسقط إلى بغداد.. استرداد مدير سابق في بلدية سامراء

وأفادت الهيئة في بيان ورد لـ ، بأنَّ "جهود دائرة الاسترداد فيها، بالتعاون مع ووزارة الخارجيَّة ومديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة (الإنتربول) والسفارة العراقيَّة في مسقط وبالتنسيق مع السلطات العُمانيَّة، أسفرت عن استرداد المُدان الهارب (أحمد السامرائي)، بعد صدور نشرةٍ دوليَّةٍ حمراء بحقه من ، وإذاعة بحثٍ من مجلس وزراء الداخليَّة العرب".وتابعت أنَّ "المُدان، الذي كان يعمل مديراً لقسم الأراضي في بلديَّة سابقاً، أقدم في العام ٢٠١٣ على رفع معاملات طلبات تخصيص قطع أراضٍ لمُوظَّفي البلديَّة من دون مراعاة المُفاضلة؛ الأمر الذي تسبَّب بحرمان مُوظَّفين مستحقين".وأضافت الهيئة إنَّ " في المُختصَّة بقضايا النزاهة سبق أن أصدرت الحكم عليه غيابياً بالحبس الشديد لمدَّة أربع سنوات؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩ )، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات التي وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانته".