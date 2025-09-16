العمليات المشتركة: تدمير وكر مهم للإرهابيين وقتل من بداخله في وادي الشاي

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إنه "بعملية نوعية وبجهد استخباري مميز، ها هم صقور الجو يصبون جام غضبهم من جديد على الإرهاب ويسلطون نيران اسلحتهم على احد الأهداف المهمة ويحيلونه الى رماد، وتأتي هذه الضربة بواسطة طائرات F_16 وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف في ".وأضافت" تم استهدف وكر مهم للعناصر الإرهابية في ضمن قاطع ، مما ادى الى تدميره بالكامل وقتل العناصر الارهابية التي بداخله".