بغداد.. اعتقال أشخاص بحوزتهم هويات مزورة وبطاقات ناخب ومسيرات للتصوير

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إن مفارزها المشتركة "اثناء ممارسات امنية نفذتها خلال 48 ساعة الماضية، ألقت القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم أربعة ضبط بحوزتهم 3 باجات مزورة و(281 بطاقة ماستر ، 23 بطاقة ناخب، طائرات درون تصوير 4) بدون تخويل".وأشارت إلى "الاستيلاء على اسلحة واعتدة غير مرخصة، بالإضافة إلى حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية".وأكدت أن "هذه الواجبات تأتي من خلال نصب السيطرات المفاجئة الوقتية في جانبي ".