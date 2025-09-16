الداخلية تنفي استهداف منزل إمام جمعة النجف

وقالت الوزارة في بيان، "ينفي قسم محاربة الشائعات في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية ما تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم استهداف منزل إمام السيد في بمحافظة الأشرف".

وأضاف البيان أن "هذه الأنباء لا أساس لها من "، داعيا المواطنين إلى "توخي الدقة والحذر في تداول الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية حصراً للحصول على المعلومات الصحيحة والموثوقة".