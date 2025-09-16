اعتقال شخصين بعد حرق سيارة شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، باعتقال شخصين بعد حرق سيارة مواطن شمالي العاصمة .

وقال المصدر في حديث لـ ، "ضمن منطقة الزراعي "كوامة" عشائرية تتضمن نحو 300 شخص من احدى العشائر أمام دار المجنى عليه وذلك بعد انتهاء فترة العطوة العشائرية مع عشيرة اخرى وعدم حضور الطرف الثاني".

وأضاف المصدر أن "المتجمعين حاولوا التوجه نحو دار المتهم الموقوف إلا أن قوة من والنجدة تصدت لهم ومنعتهم من التقرب"، مشيرا الى أنه "اثناء مغادرتهم المكان أقدم عدد من الأشخاص على إضرام النيران في عجلة نوع "بلايزر" معطلة تعود للمدعو لعم المتهم، اعتقلت القوات الأمنية شخصين من المشتبه بهم".