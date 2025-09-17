إطلاق عملية أمنية واسعة تشمل 14 منطقة في العاصمة بغداد

وذكر القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حفاظاً على سلامة المواطنين وبهدف تطبيق الامن المناطقي،، تشرع بممارسات امنية وتباشر بتطويق وتفتيش مناطق (ابودشير، حي البتول، شهداء ، الامين، جرف النداف، الحبيبية، الشعلة، المواصلات، ، ، المگيطيمات، شاخه١/المحمودية، عمشة_بستان حسيبه/الطارمية) بجانبي ".وتابعت ان "العملية تأتي بهدف ملاحقة الخارجين عن القانون وتنفيذ مذكرات القبض القضائية ومداهمة اوكار السلاح غير المرخص".