القبض على مروج لعصابات داعش في ديالى

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "بعد رصد منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يروج لعصابات داعـش الإرهابي، تمكنت من الوصول الى صاحب المنشور وإلقاء القبض عليه بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية".وتابعت، انه "بعد التحقيق معه اعترف صراحةً عن قيامه بالترويج لعصـابات داعـش الإرهـابي من أجل زعزعة الوضع الأمني في المحافظة وأُحيل إلى المحاكم المختصة لينال جزاءه العادل".