القبض على 19 متهماً بـ5 محافظات

وذكر بيان للمديرية، انه "وفقا لمعلومات استخبارية و بعمليات نوعية وتنسيق عالي المستوى مع القوات الأمنية الماسكة لتلك القواطع تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية المتمثلة بقسم استخبارات وامن الفرق (السابعة والسادسة عشر والواحدة والعشرون والثانية والعشرون والثالثة و العشرون ) من إلقاء القبض على 19 متهماً مطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة وذلك في عمليات متفرقة في عدة محافظات (صلاح الدين والأنبار ونينوى وميسان و ديالى)".وأضاف البيان، انه "تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً".