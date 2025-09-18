شرطة البصرة تعتقل متهمين بحادث حرق عجلة وباب دار في أبي الخصيب

وقال في بيان ورد لـ ، إن "قوة مشتركة من قسم ومركز شرطة أبي الخصيب والفوج الثاني تمكنت، وفي وقت قياسي، من إلقاء القبض على متهمين اثنين أقدما على ارتكاب جريمة حرق عمد في منطقة شيخ إبراهيم بقضاء أبي الخصيب، بعد قيامهما بسكب مادة البنزين على عجلة نوع وإضرام النار فيها، إضافة إلى حرق باب أحد الدور السكنية".وأكد اللواء السعد "لن نسمح لأي محاولة لتهديد أمن المواطنين أو التعدي على ممتلكاتهم"، مشيراً إلى أن "سرعة القبض على المتهمين خلال ساعات قليلة من تعكس جاهزية وقدرتها على بسط الأمن والاستقرار".وأضاف السعد، أن "المتهمين اعترفا بجريمتهم أثناء التحقيق، وتمت إحالتهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل وفق القانون".