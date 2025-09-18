شرطة البصرة تطيح بسائق شاحنة محتال قام بتسليب نفسه

وأوضحت في بيان ورد لـ ، أن المشتكي أفاد بتعرضه لإطلاق نار من قبل ثلاثة أشخاص يستقلون عجلة نوع (بيكب)، وبعد جمع المعلومات والتعمق بالتحقيقات الميدانية بيّنت عدم صحة أقواله".وأضافت القيادة، أن "التحقيقات بينت أن السائق نفسه أطلق النار من مسدس يعود له باتجاه عجلته أثناء توقفه في منطقة نائية، ثم أخفى المبلغ البالغ (خمسة ملايين وثمانمائة ألف دينار عراقي) العائد للشركة، مع المسدس المستخدم، داخل كيس بلاستيكي قرب مكان الحادث".وتابعت القيادة أنه "بعد مواجهة المتهم بالأدلة الدامغة اعترف بافتعال الحادث، ليُتخذ بحقه الإجراء القانوني وفق أحكام المادة (248) من قانون العقوبات العراقي".