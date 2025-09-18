تخصيص "باركود" لملء استمارة تسجيل الأسلحة في العراق

الوزارة ذكرت في بيان، انه بناء على توجيهات ، وبهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل أسلحة المواطنين الكرام، شرعت لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة بتخصيص الباركود الآتي لملء استمارة تسجيل الأسلحة من قبل أي مواطن بسرعة وبصورة مباشرة.ودعت لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة – بحسب البيان - المواطنين إلى استثمار هذه الفرصة وتسجيل أسلحتهم قبل انتهاء مدة التسجيل المحددة لغاية الأول من كانون الأول من العام الجاري.