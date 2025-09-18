اعتقال تجار مخدرات في 4 محافظات

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، وبعمليات منفصلة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن من الإطاحة بعدد من تجار ومروجي المواد المخدرة في مناطق متفرقة من ، والصادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة (28) مخدرات، وضُبطت بحوزتهم كميات من المواد المخدرة جرى مصادرتها، فيما أُحيل المتهمون إلى الجهات التحقيقية المختصة".وأضافت أن مفارزها "ألقت القبض على أربعة مطلوبين للقضاء بتهم تجارة في والمثنى وميسان، وذلك بموجب مذكرات قبض صادرة بحقهم وفق أحكام المادة (28) مخدرات".