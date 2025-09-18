الصفحة الرئيسية
العراق ينفي حدوث تجاوز لخط الحدود مع سوريا
أمن
2025-09-18 | 14:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
589 شوهد
نفت
وزارة الداخلية
العراقية، مساء الخميس، حدوث أي تجاوز من قبل أي قوة لخط الحدود مع
سوريا
.
وجاء في بيان للوزارة، "تابعت
وزارة الداخلية
ما نُشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي خارج
العراق
، ومنها مقطع فيديو ادُّعي فيه أن قوةً عراقيةً تجاوزت الحدود العراقية إلى داخل الأراضي السورية ثم عادت لاحقًا".
وأكدت الوزارة "بشكل قاطع عدم صحة هذه الادعاءات"، نافية "نفياً تاماً حدوث أي تجاوز من قِبل اي قوة لخط الحدود الدولية مع الجمهورية العربية السورية".
وشددت الوزارة على أن "الحدود العراقية– السورية ممسوكة بإحكام من قبل قيادة قوات الحدود في وزارة الداخلية العراقية، وأن إجراءات الضبط والسيطرة الميدانية مطبَّقة على مدار الساعة بكفاءة عالية، وبمتابعة وإشراف عملياتي دقيق يضمن احترام خط الحدود الدولية"، مؤكدة
أن "تحركات القطعات تتم حصراً داخل الأراضي العراقية وفق التعليمات النافذة ومبادئ حسن الجوار".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
العراق
سوريا
وزارة الداخلية
ﻹعادة
سورية
دانية
راضي
لوز
