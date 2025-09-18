العراق ينفي حدوث تجاوز لخط الحدود مع سوريا

نفت العراقية، مساء الخميس، حدوث أي تجاوز من قبل أي قوة لخط الحدود مع .

وجاء في بيان للوزارة، "تابعت ما نُشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي خارج ، ومنها مقطع فيديو ادُّعي فيه أن قوةً عراقيةً تجاوزت الحدود العراقية إلى داخل الأراضي السورية ثم عادت لاحقًا".