اعتقال متهم بقتل كابتن بحري في البصرة

أعلنت ، مساء الخميس، عن اعتقال متهم بقتل كابتن بحري في المحافظة.

وقالت شرطة في بيان، "تمكن مفارزنا من إلقاء القبض على أحد المتهمين بجريمة قتل كابتن بحري، إثر خلاف شخصي نشب بين أصدقاء كانوا تحت تأثير المشروبات الكحولية، فيما تواصل القوات الأمنية البحث عن المتهم الثاني".

وأضافت القيادة أن "فرق التحقيق والمتابعة تمكنت من تحديد هوية الجناة بعد جمع المعلومات والأدلة، حيث تبين ضلوع شخصين بارتكاب الجريمة، وقد ألقي القبض على أحدهما فيما لا تزال الجهود مستمرة لتعقب الآخر وتقديمهما إلى العدالة".