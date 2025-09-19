قائد عمليات بغداد يعلن عن إجراءات امنية مشددة في العاصمة

وقال في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، "نتابع بدقة جميع الشكاوى المتعلقة بالسرقات والجرائم في كل وأطراف العاصمة ومنها جرائم سرقة السيارات و جرائم القتل"، مبيناً، "وجهنا قطعاتنا بتكثيف الجهد الاستخباري والانتشار الميداني ضمن المناطق التي تسجل مثل هذه الحوادث إضافة إلى نصب سيطرات مفاجئة وحواجز تفتيش لقطع الطريق أمام الجناة".وأضاف، أنه "تم تعزيز التنسيق مع مراكز الشرطة المحلية لمتابعة المطلوبين وإلقاء القبض على العصابات التي تحاول العبث بأمن المواطنين"، لافتاً إلى أن "هدفنا هو شعور المواطن بالأمان في بيته وشارعه ومكان عمله، ولن نسمح بعودة أي مظاهر للجريمة المنظمة".