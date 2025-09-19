موقف امريكي تجاه بغداد بعد "العرض الروسي" لتزويد العراق بأسلحة متطورة

في هذه الاثناء، صدر تصريح مثير من قبل سكرتير مجلس الامن الروسي خلال زيارته للعراق قبل يومين، والتقى العراقي، ليؤكد بان مستعدة لتزويد بتكنولوجيا عسكرية متطورة، وفقا لذلك، يبدو ان العراق سيكون هو الاخر بحاجة الى التعلم من درس ، فاسلحته الدفاعية الامريكية "مقيدة" عندما يكون الخطر قادم من .وفقا للتصريح الروسي والتفاهمات العراقية العسكرية المبدئية مع روسيا، صدر موقف من الخارجية الامريكية، حيث اكدت ان " ملتزمة بدعم شركائنا في جميع أنحاء العراق الذين يعملون على بناء دولة اتحادية مستقرة وذات سيادة"، مشيرا الى انه "يقدم تكنولوجيا وخبرة فائقة لشركائنا العراقيين، ينبغي أن تكون الولايات المتحدة الشريك المفضل".