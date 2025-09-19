الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
موقف امريكي تجاه بغداد بعد "العرض الروسي" لتزويد العراق بأسلحة متطورة
أمن
2025-09-19 | 02:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,108 شوهد
السومرية
نيوز-امن
بينما تتصاعد تحركات المنطقة نحو "إعادة النظر" بالعقود التسليحية والتحالفات الدفاعية، بعد توسع الجيش الإسرائيلي بالضربات في مناطق جديدة محايدة او خارج المحور مثلما حصل مع
قطر
، تتجه الأنظار نحو خيارات
العراق
، فمجلس التعاون الخليجي اتفق مؤخرا على تفعيل "الدفاع المشترك" بين دول
مجلس التعاون
، فيما ذهبت
السعودية
في اتفاقية دفاع مشترك مع باكستان، الدول الإسلامية النووية، وهو ما يؤشر الى عدم ثقة خليجية بالسلاح الأمريكي او الإرادة الامريكية في الدفاع عن البلدان العربية الحليفة ولاسيما أمام الطائرات الإسرائيلية.
في هذه الاثناء، صدر تصريح مثير من قبل سكرتير مجلس الامن الروسي
سيرغي شويغو
خلال زيارته للعراق قبل يومين، والتقى
وزير الدفاع
العراقي، ليؤكد بان
روسيا
مستعدة لتزويد
العراق
بتكنولوجيا عسكرية متطورة، وفقا لذلك، يبدو ان العراق سيكون هو الاخر بحاجة الى التعلم من درس
قطر
، فاسلحته الدفاعية الامريكية "مقيدة" عندما يكون الخطر قادم من
إسرائيل
.
وفقا للتصريح الروسي والتفاهمات العراقية العسكرية المبدئية مع روسيا، صدر موقف من الخارجية الامريكية، حيث اكدت ان "
الولايات المتحدة
ملتزمة بدعم شركائنا في جميع أنحاء العراق الذين يعملون على بناء دولة اتحادية مستقرة وذات سيادة"، مشيرا الى انه "يقدم
الجيش الأمريكي
تكنولوجيا وخبرة فائقة لشركائنا العراقيين، ينبغي أن تكون الولايات المتحدة الشريك المفضل".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
