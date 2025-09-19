الاطاحة بـ 5 إرهابيين من عصابات داعش في نينوى

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بالتنسيق مع الجهات الامنية الاخرى، تمكنا من الاطاحة بخمسة عناصر من عصابات الارهابية في ".وتابعت، ان "العملية تمت من خلال نصب كمائن محكمة في ، أسفرت عن إلقاء القبض على الإرهابيين وفق أحكام المادة( 4 / 1 إرهاب) وقد تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصوليًا".