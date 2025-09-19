تحذيرات خطيرة.. اتصالات بشأن مخاطر تعرض الحوثيين لاستهدافات مباشرة بالعراق

وأضاف المصدر، أن "المناقشات تمحورت حول تحركات الحوثيين ومخاطر تعرضهم لضربات مباشرة من "، موضحا ان "هناك مطالبات بتقليل التحركات ودراسة خيارات بديلة تتعلق بمواقع وجودهم سواء داخل أم في دول أخرى".ووفق وكالة آرام نيوز، فأن الحوثيون يمتلكون مكتباً غير معلن في العراق، ويمثلهم ".ويأتي هذا التحذير في وقت تسعى إلى الالتزام بسياسة النأي بالنفس عن صراعات المحاور، وسط مخاوف من فتح الباب أمام استهدافات جديدة داخل الأراضي العراقية، ما ينعكس سلباً على استقرار البلاد.بدوره قال الخبير الأمني رياض إن "العراق يقف اليوم أمام تحد حساس، فوجود جماعات كالحوثيين أو زيارات لعناصر من حماس يضع الحكومة في موقف محرج أمام ".وأضاف لـ" " أن "إسرائيل قد تستخدم أي معلومات عن نشاطات هذه الفصائل لتبرير شن ضربات في العمق العراقي، وهذا أمر قد يشعل توترات واسعة ويجر البلاد إلى مسار تصعيدي هي بغنى عنه"، محذراً من أن "السكوت عن تحركات هذه الجهات قد يعرّض السيادة العراقية لتهديد مباشر".وبعد السابع من تشرين الأول 2023 ارتفعت حساسية تل أبيب تجاه أي نشاط لحلفاء حماس في المنطقة، بينما تُظهر تجربة "ضربة " أن إسرائيل قد تتوسع في استراتيجيتها لاستهداف قادة الميليشيات أينما وجدوا، ما يزيد من احتمالات تكرار السيناريو على الأرض العراقية إذا توفرت معلومات استخبارية تدعم ذلك.كما تبرز خشية عراقية من استغلال بعض القوى الإقليمية للأراضي العراقية كمنصة لتمرير الرسائل أو لإيواء شخصيات مطلوبة، الأمر الذي يربك علاقة بعواصم عربية وغربية ويعرضها لضغوط غير مسبوقة.ويرى محللون أن "التحذيرات الأخيرة تأتي في سياق محاولات بغداد ضبط إيقاع التوازن بين التزاماتها الداخلية وحساباتها الإقليمية، باعتبار أن العراق الذي لا يزال يعيد ترتيب أمنه بعد سنوات من الصراع مع تنظيم ، ويسعى إلى تجنيب نفسه أي مواجهة مفتوحة مع إسرائيل أو غيرها".