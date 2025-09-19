تحذيرات خطيرة.. اتصالات بشأن مخاطر تعرض الحوثيين لاستهدافات مباشرة بالعراق

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يشن هجوما على "إلهان عمر" ويدعو لعزلها
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تحذيرات خطيرة.. اتصالات بشأن مخاطر تعرض الحوثيين لاستهدافات مباشرة بالعراق

أمن

2025-09-19 | 06:41
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تحذيرات خطيرة.. اتصالات بشأن مخاطر تعرض الحوثيين لاستهدافات مباشرة بالعراق
المصدر:
آرم نيوز
483 شوهد

السومرية نيوز – محلي
كشف مصدر مطلع، عن مباحثات حيال ادعاءات بوجود حوثيين في العراق وإمكانية تعرضهم إلى قصف يكرّر سيناريو استهداف قيادات حماس في الدوحة أخيرا.

وأضاف المصدر، أن "المناقشات تمحورت حول تحركات الحوثيين ومخاطر تعرضهم لضربات مباشرة من إسرائيل"، موضحا ان "هناك مطالبات بتقليل التحركات ودراسة خيارات بديلة تتعلق بمواقع وجودهم سواء داخل العراق أم في دول أخرى".
ووفق وكالة آرام نيوز، فأن الحوثيون يمتلكون مكتباً غير معلن في العراق، ويمثلهم أبو إدريس الشرفي".
ويأتي هذا التحذير في وقت تسعى الحكومة العراقية إلى الالتزام بسياسة النأي بالنفس عن صراعات المحاور، وسط مخاوف من فتح الباب أمام استهدافات جديدة داخل الأراضي العراقية، ما ينعكس سلباً على استقرار البلاد.
بدوره قال الخبير الأمني رياض الجبوري إن "العراق يقف اليوم أمام تحد حساس، فوجود جماعات كالحوثيين أو زيارات لعناصر من حماس يضع الحكومة في موقف محرج أمام المجتمع الدولي".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "إسرائيل قد تستخدم أي معلومات عن نشاطات هذه الفصائل لتبرير شن ضربات في العمق العراقي، وهذا أمر قد يشعل توترات واسعة ويجر البلاد إلى مسار تصعيدي هي بغنى عنه"، محذراً من أن "السكوت عن تحركات هذه الجهات قد يعرّض السيادة العراقية لتهديد مباشر".
وبعد السابع من تشرين الأول 2023 ارتفعت حساسية تل أبيب تجاه أي نشاط لحلفاء حماس في المنطقة، بينما تُظهر تجربة "ضربة الدوحة" أن إسرائيل قد تتوسع في استراتيجيتها لاستهداف قادة الميليشيات أينما وجدوا، ما يزيد من احتمالات تكرار السيناريو على الأرض العراقية إذا توفرت معلومات استخبارية تدعم ذلك.
كما تبرز خشية عراقية من استغلال بعض القوى الإقليمية للأراضي العراقية كمنصة لتمرير الرسائل أو لإيواء شخصيات مطلوبة، الأمر الذي يربك علاقة بغداد بعواصم عربية وغربية ويعرضها لضغوط غير مسبوقة.
ويرى محللون أن "التحذيرات الأخيرة تأتي في سياق محاولات بغداد ضبط إيقاع التوازن بين التزاماتها الداخلية وحساباتها الإقليمية، باعتبار أن العراق الذي لا يزال يعيد ترتيب أمنه بعد سنوات من الصراع مع تنظيم داعش، ويسعى إلى تجنيب نفسه أي مواجهة مفتوحة مع إسرائيل أو غيرها".
>> تابع قناة السومرية على  منصةX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
علناً
Play
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Play
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Celebrity
Play
Celebrity
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
Play
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-18
Play
نشرة ١٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-18
Play
العراق في دقيقة 18-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-18
Live Talk
Play
Live Talk
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
Play
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
Play
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17
Play
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17
استديو Noon
Play
استديو Noon
السوشيل ميديا سبب التباعد الأسري 17-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-17
Play
السوشيل ميديا سبب التباعد الأسري 17-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-17
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الحرية والارتباط 17-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-17
Play
الحرية والارتباط 17-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-17
الأكثر مشاهدة
علناً
Play
علناً
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Play
ازمة النفط بين بغداد واربيل - علناً م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
16:30 | 2025-09-18
Celebrity
Play
Celebrity
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
Play
المخرج العراقي سامر حكمت - Celebrity م٤ - ٢٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-09-18
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٠ الى ٢٦ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-09-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-18
Play
نشرة ١٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-18
Play
العراق في دقيقة 18-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-18
Live Talk
Play
Live Talk
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
Play
الطلاق الصامت والخوف من وصمة المجتمع - Live Talk - الحلقة ١٢٠ | 2025
10:30 | 2025-09-18
ناس وناس
Play
ناس وناس
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
Play
قضاء الزبير البصرة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١٨ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-18
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17
Play
الشيخ عدنان الدنبوس - MIC Alsumaria - الحلقة ٢٣ | season 1
16:00 | 2025-09-17
استديو Noon
Play
استديو Noon
السوشيل ميديا سبب التباعد الأسري 17-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-17
Play
السوشيل ميديا سبب التباعد الأسري 17-9-2025 | 2025
07:00 | 2025-09-17
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الحرية والارتباط 17-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-17
Play
الحرية والارتباط 17-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-17

اخترنا لك
3 اخوة يقتلون ابن عمهم بالسكاكين جنوب بغداد
07:36 | 2025-09-19
مواد خطرة وشركات محظورة.. المخابرات العراقية تطيح بأكثر من 40 حاوية
07:25 | 2025-09-19
لها علاقة بتفجير السفارة الايرانية.. جهاز مكافحة الارهاب العراقي ينفذ عملية "ثمينة" في سوريا
07:04 | 2025-09-19
"اتفاقات بعيدة المدى".. الناتو يتحدث عن مهامه بالعراق: شراكتنا طويلة الأمد
05:57 | 2025-09-19
مسؤول أمريكي يعلنها صراحة: قواتنا باقية في العراق إلى أجل غير مسمى
04:21 | 2025-09-19
الاطاحة بـ 5 إرهابيين من عصابات داعش في نينوى
03:54 | 2025-09-19

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.