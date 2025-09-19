الصفحة الرئيسية
ترامب يشن هجوما على "إلهان عمر" ويدعو لعزلها
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
تحذيرات خطيرة.. اتصالات بشأن مخاطر تعرض الحوثيين لاستهدافات مباشرة بالعراق
أمن
2025-09-19 | 06:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
آرم نيوز
483 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
كشف مصدر مطلع، عن مباحثات حيال ادعاءات بوجود حوثيين في
العراق
وإمكانية تعرضهم إلى قصف يكرّر سيناريو استهداف قيادات حماس في
الدوحة
أخيرا.
وأضاف المصدر، أن "المناقشات تمحورت حول تحركات الحوثيين ومخاطر تعرضهم لضربات مباشرة من
إسرائيل
"، موضحا ان "هناك مطالبات بتقليل التحركات ودراسة خيارات بديلة تتعلق بمواقع وجودهم سواء داخل
العراق
أم في دول أخرى".
ووفق وكالة آرام نيوز، فأن الحوثيون يمتلكون مكتباً غير معلن في العراق، ويمثلهم
أبو إدريس الشرفي
".
ويأتي هذا التحذير في وقت تسعى
الحكومة العراقية
إلى الالتزام بسياسة النأي بالنفس عن صراعات المحاور، وسط مخاوف من فتح الباب أمام استهدافات جديدة داخل الأراضي العراقية، ما ينعكس سلباً على استقرار البلاد.
بدوره قال الخبير الأمني رياض
الجبوري
إن "العراق يقف اليوم أمام تحد حساس، فوجود جماعات كالحوثيين أو زيارات لعناصر من حماس يضع الحكومة في موقف محرج أمام
المجتمع الدولي
".
وأضاف لـ"
إرم نيوز
" أن "إسرائيل قد تستخدم أي معلومات عن نشاطات هذه الفصائل لتبرير شن ضربات في العمق العراقي، وهذا أمر قد يشعل توترات واسعة ويجر البلاد إلى مسار تصعيدي هي بغنى عنه"، محذراً من أن "السكوت عن تحركات هذه الجهات قد يعرّض السيادة العراقية لتهديد مباشر".
وبعد السابع من تشرين الأول 2023 ارتفعت حساسية تل أبيب تجاه أي نشاط لحلفاء حماس في المنطقة، بينما تُظهر تجربة "ضربة
الدوحة
" أن إسرائيل قد تتوسع في استراتيجيتها لاستهداف قادة الميليشيات أينما وجدوا، ما يزيد من احتمالات تكرار السيناريو على الأرض العراقية إذا توفرت معلومات استخبارية تدعم ذلك.
كما تبرز خشية عراقية من استغلال بعض القوى الإقليمية للأراضي العراقية كمنصة لتمرير الرسائل أو لإيواء شخصيات مطلوبة، الأمر الذي يربك علاقة
بغداد
بعواصم عربية وغربية ويعرضها لضغوط غير مسبوقة.
ويرى محللون أن "التحذيرات الأخيرة تأتي في سياق محاولات بغداد ضبط إيقاع التوازن بين التزاماتها الداخلية وحساباتها الإقليمية، باعتبار أن العراق الذي لا يزال يعيد ترتيب أمنه بعد سنوات من الصراع مع تنظيم
داعش
، ويسعى إلى تجنيب نفسه أي مواجهة مفتوحة مع إسرائيل أو غيرها".
مقالات ذات صلة
تحذيرات من "أحداث خطيرة" في سوريا قريبا
06:38 | 2025-09-05
06:38 | 2025-09-05
مباحثات هاتفية بين السوداني وماكرون حول ملفات متعددة وتحذير من مخاطر حرب جديدة
09:00 | 2025-08-30
09:00 | 2025-08-30
البرلمان يوجه بالتحقيق بشأن ما تعرض له نائبين اليوم في ساحة النسور
10:28 | 2025-08-25
10:28 | 2025-08-25
تفاصيل التحقيقات بشأن حادث تعرض احد الوية الحشد الشعبي في التاجي
07:33 | 2025-08-09
07:33 | 2025-08-09
3 اخوة يقتلون ابن عمهم بالسكاكين جنوب بغداد
07:36 | 2025-09-19
07:36 | 2025-09-19
مواد خطرة وشركات محظورة.. المخابرات العراقية تطيح بأكثر من 40 حاوية
07:25 | 2025-09-19
07:25 | 2025-09-19
لها علاقة بتفجير السفارة الايرانية.. جهاز مكافحة الارهاب العراقي ينفذ عملية "ثمينة" في سوريا
07:04 | 2025-09-19
07:04 | 2025-09-19
"اتفاقات بعيدة المدى".. الناتو يتحدث عن مهامه بالعراق: شراكتنا طويلة الأمد
05:57 | 2025-09-19
05:57 | 2025-09-19
مسؤول أمريكي يعلنها صراحة: قواتنا باقية في العراق إلى أجل غير مسمى
04:21 | 2025-09-19
04:21 | 2025-09-19
الاطاحة بـ 5 إرهابيين من عصابات داعش في نينوى
03:54 | 2025-09-19
03:54 | 2025-09-19
