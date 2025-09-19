لها علاقة بتفجير السفارة الايرانية.. جهاز مكافحة الارهاب العراقي ينفذ عملية "ثمينة" في سوريا

وقال الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة و إسناد وإشراف ، يزف لكم بشرى نجاح عملية نوعية جديدة أسفرت عن هلاك الإرهابي عمر بسام المكنى " الحلبي"، أحد أبرز قيادات تنظيم داعش الإرهابي، وذلك في عملية جرت فجر يوم الجمعة الموافق 19 أيلول 2025 داخل الأراضي السورية بالتنسيق مع قوات ".وأوضح ان "المجرم "الحلبي" كان يشغل منصب مسؤول العمليات والأمن الخارجي في التنظيم، ويتحمل مسؤولية التخطيط والإشراف على ما يسمى "الولايات البعيدة"، بالإضافة إلى ضلوعه المباشر في تفجير في ، ومحاولات تنفيذ عمليات إرهابية أخرى في أوروبا والولايات المتحدة، تم إحباطها بجهود استخبارية دقيقة".وأضاف ان "هذه العملية النوعية جاءت ثمرة متابعة استخبارية دقيقة ودعم قضائي عراقي استمرت لعدة أشهر، تمكن خلالها رجالنا من تحديد تحركات الهدف ومكان تواجده، ليتم تنفيذ الضربة الجوية من قبل قوات التحالف الدولي ليتم تحييده نهائيا".وأكد جهاز مكافحة الإرهاب أن "هذه الضربة تمثل خسارة استراتيجية كبرى للتنظيم الإرهابي، حيث يأتي القضاء على "الحلبي" بعد سلسلة من العمليات الناجحة خلال الشهرين الماضيين، أسفرت عن قتل أكثر من ستة قياديين من الصف الأول لداعش".وأشار الى إنه "يعاهد شعبنا العزيز بأننا مستمرون في حماية والمنطقة من شرور الإرهاب، وملاحقة فلول داعش أينما وجدوا، حتى اجتثاثهم بالكامل وتجفيف منابع فكرهم المنحرف".