مواد خطرة وشركات محظورة.. المخابرات العراقية تطيح بأكثر من 40 حاوية

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بحجز اكثر من أربعين حاوية متنوعة في عهدة المخابرات العراقية.





وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "عبر معلومات دقيقة وفرها في ميناء البحري تم ضبط حاويات متنوعة سيارة مفككة وسيارات ومواد كيميائية خطرة بدون إجازة استيراد ومواد استوردتها شركات معاقبة وممنوعة من الاستيراد".





