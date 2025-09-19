3 اخوة يقتلون ابن عمهم بالسكاكين جنوب بغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "خلافات عائلية لم تعرف اسبابها دفعت ٣ اشقاء الى قتل ابن عمهم بعد محاصرته واشهار الاسلحة البيضاء بوجهه".وأضاف ان "الضحة تلقى عددا من الطعنات في مناطق متفرقة من جسمه"، مشيرا الى ان "الحادث وقع ضمن ناحية جنوب العاصمة ، فيما لاذ الجناة بالفرار الى جهة مجهولة".