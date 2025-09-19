وقال الجهاز في بيان ورد لـ ، إن "بعض وسائل الاعلام تداولت خبراً عن نقل (47) مواطناً فرنسياً من مناطق شمال شرق إلى "، مؤكداً أن "المتهمين الذين تم نقلهم ينتمون إلى كيان الارهابي ومطلوبون للقضاء العراقي نتيجة مساهمة بعضهم في جرائم إرهابية داخل العراق خلال الاعوام (2014 - 2017) إبان سيطرة كيان داعش الإرهابي على عدد من المحافظات العراقية، وممارسة البعض الآخر أنشطة مهددة للأمن القومي العراقي من خارج العراق".وأضاف أن "عملية نقلهم إلى الأراضي العراقية جرت بناءً على مذكرات قبض قضائية استندت إلى تحقيقات أجراها الجهاز تحت اشراف القضاء وسيتم محاكمتهم وفق القوانين العراقية".وأكد "استمراره بملاحقة عناصر داعش الارهابي ممن ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي أياً كانت انتماءاتهم وأماكن تواجدهم".