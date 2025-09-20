تشمل 22 منطقة.. إطلاق عملية أمنية استباقية في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "القطعات الأمنية باشرت بممارساتها الامنية وتطويق مناطق (الملاحمة، الذيب ، ام نجم، عساف، العبايجي، ، الفحامة، البو صيفي، الشعلة، الدوانم، ، سويب، التراث، ، البوعيثة، النهروان، المعامل، الكمالية، الجعارة، السريدات، شقق الحبيبية، المهندسين) بجانبي ومحيط العاصمة".وتابعت، ان " العملية تأتي ذلك بهدف ملاحقة الخارجين عن القانون وتنفيذ مذكرات القبض القضائية ومداهمة اوكار السلاح اير المرخص من خلال تشكيلات فرقتي المشاة ( السادسة والسابعة عشر) والاولى والثانية والخامسة" شرطة اتحادية وقيادتي شرطة "الكرخ و ".