"تعطلت احدى الطائرات وقوة امنية رفضت دخولنا".. مكافحة الإرهاب يوضح ما حصل بالطارمية

وقال الجهاز في بيان ورد لـ ، انه "استناد إلى الأوامر العملياتية الصادرة عن وبالمصادقة القضائية، شرعت وحداتنا الاستخبارية والاستطلاعية ترافقها قوة من الجيش العراقي فق 6 ل 25 في الساعة 6 صباحا في الـ15 أيلول 2025، بتنفيذ واجب استطلاع جوي وأرضي لتعقب بقايا عناصر الإرهابي في قاطع شمال بغداد/قضاء الطارمية، وذلك استنادًا إلى معلومات دقيقة ومصوّرة تؤشر تحركات تهدد أمن المنطقة".وأضاف انه "خلال تنفيذ الواجب تعطلت إحدى الطائرات المسيّرة مما استوجب إعادتها، إلا أن القوة الماسكة للأرض رفضت دخول قطعاتنا إلى منطقة انتشارها"، موضحا ان "واجبنا نُفذ بشكل مستقل ولم ترافقنا أي قوة من ، وأن جميع إجراءاتنا تمت بمهنية عالية ووفق الضوابط العسكرية والاستخبارية".وذكر ان "وحداتنا المختصة انهت المهمة الموكلة إليها وعادت إلى مقراتها دون تسجيل أي احتكاك أو تحديات ميدانية"، لافتا الى "إننا في نؤكد التزامنا الراسخ بحماية وحدتنا الوطنية ومواصلة عمليات ملاحقة وتطهير أوكار الإرهاب في أي بقعة من أرض ، حتى اجتثاث آخر فلول عصابات داعش".