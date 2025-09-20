بينهم بتهم النصب والاحتيال والسرقة.. اعتقال مطلوبين في بغداد

أعلنت ، السبت، عن مطلوبين بينهم بتهم النصب والاحتيال والسرقة.

وقالت القيادة في بيان، "ضمن حملتها المستمرة لملاحقة الخارجين عن القانون ومداهمة اوكار السلاح غير المرخص، وبممارسات امنية واسعة النطاق للبحث والتفتيش المناطقي وتدقيق ملف العمالة الأجنبية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية ضمن من مناطق ، نتج عنها القاء القبض على عدد من المطلوبين قضائياً".

وأضاف البيان " بينهم متهمون بقضايا (456/نصب واحتيال، السرقة، اطراف مشاجرات مسلحة، حيازة السلاح غير المرخص)، واجانب مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية"، مشيرا الى "ضبط اعداد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة".