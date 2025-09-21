العراق يلقي القبض على 49 متهما بتهريب المشتقات النفطية

وقال مدير عام شرطة الطاقة الفريق الركن ظافر في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "موقف مديرية شرطة الطاقة للفترة من الاول من أيلول الجاري وحتى ال 21 من الشهر ذاته تضمن القبض على 49 متهما بتهريب المشتقات النفطية في عموم البلاد"، مضيفا أن "العمليات اسفرت ايضا عن ضبط 38 صهريجا وعجلة مختلفة الاحجام معدة لتهريب المشتقات النفطية في عموم محافظات البلاد عدا ".وأشار الى "مداهمة 5 اوكار في والنجف وصلاح الدين، فضلا عن ضبط منتوج نفطي يقدر بمليون و205 لترات سلمت الى الجهات الحكومية المختصة".وتابع أن "شرطة الطاقة تسلمت طائرات مسيرة وتم توزيعها الى كافة الافواج واﻷلوية ودخلت الخدمة لحماية جميع المنشآت النفطية وخطوط نقل اﻷنابيب".