أدى لاستشهاد منتسبين واصابة ضابط.. ما حصل في الانبار اليوم

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "في الساعة 1500 من اليوم الأحد، شرعت قوة مشتركة من مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ، وجهاز مكافحة الإرهاب بواجب لتفتيش مكان ضربة جوية استهدفت قبل عدة أيام مضافات لعصابات ، وقتل مجموعة إرهابية كانت داخل هذه المضافات في منطقة (سحول راوه)".وتابعت انه "أثناء واجب التفتيش تم معالجة عدد من العبوات الناسفة، وقد انفجرت إحداهن على القوة المنفذ للواجب، مما أدى استشهاد مقاتلين اثنين من أبطال وإصابة ضابط من مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار".وأكدت ان "دماء رجال قواتنا الأمنية ستبقى تروي تراب هذا الوطن، وسيبقى العار يلاحق العصابات الإرهابية التي عاثت بالأرض الفساد".