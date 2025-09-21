عمليات بغداد تعلن نتائج عملياتها الأمنية في 10 مناطق من العاصمة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "استكمالاً للممارسات الامنية الجارية لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق في عموم مناطق العاصمة، نفذت تشكيلات قيادة العمليات في فرقة (المشاة السابعة عشر، الثانية والخامسة شرطة اتحادية) ولواء المغاوير قيادتنا وقيادة شرطة بإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية الملحقة بها، واجبات بحث وتفتيش ونصب السيطرات الوقتية "المفاجئة" لملاحقة الخارجين عن القانون ومرتكبي الجرائم الجنائية ضمن عدد من قواطع المسؤولية".وأضافت "نتج عنها القاء القبض على عدد من المطلوبين قضائياً، بينهم (4) متهمين وفق المادة 1/4 إرهاب واخرين (بالقتل العمد" حيازة السلاح الغير مرخص، إطراف مشاجرات مسلحة)"، مشيرة الى انها "ضبطت اعدادا من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة وذلك ضمن مناطق (الحصوة، سيطرة شافي1/المحمودية، ، ، عرب جلوب، شهداء السيدية، العكيلات، ، المعالف، حي الكوفة) بجانبي الكرخ ".