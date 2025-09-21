غدا.. تفجير مسيطر عليه في البصرة

أعلنت ، الأحد، عن تفجير مسيطر عليه صباح يوم غد.

وقالت القيادة في بيان، "سيقوم الجهد الهندسي في بإجراء تفجير واتلاف ذخائر مختلفة الأنواع والاحجام في الجنوبية يوم غد الاثنين".

وأضاف البيان أن التفجير سيكون "من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 9 صباحا".