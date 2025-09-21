"أمان بوت".. خدمة توفر استشارات تقنية فورية لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي

: الخدمة توفر استشارات تقنية فورية لمواجهة مخاطر .

أطلق جهاز خدمة "الضابط التقني - أمان بوت" وهي منصة رقمية تفاعلية تستقبل بلاغات المواطنين على مدار الساعة عن جرائم الابتزاز والسرقة الإلكترونية. وقال متحدث باسم جهاز الامن الوطني لمراسل إن هذه الخدمة توفر استشارات تقنية فورية في إطار مساعي مواجهة تصاعد مخاطر .. المزيد في هذا التقرير.