ضبط بحوزته 38 ألف حبة.. المؤبد بحق تاجر مخدرات في الانبار

أصدرت محكمة جنايات ، اليوم الاثنين، حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.





وذكر إعلام المجلس في بيان ورد، ان " المدان ضبط بحوزته 38 ألف حبة من مادة الامفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".



وتابع، ان "صدر الحكم بحقه استنادا لأحكام المادة 28 / أولا من والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".