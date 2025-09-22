القضاء يعلن استرداد ملياري دينار عن جريمة احتيال مالي

وذكر إعلام فيس بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم استرداد المبلغ من شركتين مخالفتين للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل اموال خارج البلد بطرق احتيالية".وتابع، ان " وبجهود كبيرة وبأشراف من قبل قاضي اول المحكمة استردت هذا المبلغ"، مشيرا الى ان "الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع اسلوب مخالف للقانون للحصول على ارباح كبيرة وبما يضر بالمال العام".