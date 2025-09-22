الصفحة الرئيسية
ألمانيا ترسل طائرات مقاتلة لاعتراض طائرة روسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-541461-638941408446898024.jpg
غلق "كراجات" غير مجازة في بغداد واعتقال "مستغلي" الأرصفة والطرق
أمن
2025-09-22 | 08:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
182 شوهد
أعلنت
قيادة عمليات بغداد
، اليوم الاثنين، إغلاق 10 "كراجات" غير رسمية واعتقال متهمين باستغلال الأرصفة والطرق الرئيسية لوقوف السيارات في العاصمة.
وقالت القيادة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إنه "ضمن حملتها المستمرة لملاحقة مستغلي الارصفة والطرق الرئيسية وتنفيذاً لتوجيهات الفريق الدرع الركن
قائد عمليات بغداد
، حفاظاً على الممتلكات العامة والخاصة وعدم استغلال المواطنين من قبل ضعاف النفوس واخذ المبالغ المالية بطرق غير شرعية، تمكنت لجنة متابعة الساحات والمعارض في قيادة العمليات بإسناد القطعات الماسكة من وزارتي الدفاع والداخلية بالتنسيق مع أمانة
بغداد
_المديرية العامة للحراسات والأمن من غلق (10) ساحات كراجات غير مجازة وتعمل بدون موافقات أصولية".
وأضافت أن القوات الأمنية "ألقت القبض على عدد من المخالفين لإستغلالهم الأرصفة والطرق الرئيسية لوقوف العجلات وذلك في عدد من مناطق
الكرخ
والرصافة
"، داعيةً "اصحاب ساحات وقوف العجلات غير المجازة إكمال الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة، والمواطنين للإخبار الفوري عن المخالفين عبر الخطوط الساخنة لإتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
عمليات بغداد
كراجات
قيادة عمليات بغداد
قائد عمليات بغداد
المديرية العامة
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
والرصافة
الرصافة
