غلق "كراجات" غير مجازة في بغداد واعتقال "مستغلي" الأرصفة والطرق

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، إنه "ضمن حملتها المستمرة لملاحقة مستغلي الارصفة والطرق الرئيسية وتنفيذاً لتوجيهات الفريق الدرع الركن ، حفاظاً على الممتلكات العامة والخاصة وعدم استغلال المواطنين من قبل ضعاف النفوس واخذ المبالغ المالية بطرق غير شرعية، تمكنت لجنة متابعة الساحات والمعارض في قيادة العمليات بإسناد القطعات الماسكة من وزارتي الدفاع والداخلية بالتنسيق مع أمانة _المديرية العامة للحراسات والأمن من غلق (10) ساحات كراجات غير مجازة وتعمل بدون موافقات أصولية".وأضافت أن القوات الأمنية "ألقت القبض على عدد من المخالفين لإستغلالهم الأرصفة والطرق الرئيسية لوقوف العجلات وذلك في عدد من مناطق "، داعيةً "اصحاب ساحات وقوف العجلات غير المجازة إكمال الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة، والمواطنين للإخبار الفوري عن المخالفين عبر الخطوط الساخنة لإتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".