اخماد حريق اندلع بمخزن تجاري وسط بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إنه "بقيادة ميدانية مباشرة، أخمدت فرق الدفاع المدني حادث حريق اندلع داخل مخزن للمواد الزراعية في بناية تجارية مكونة من طابقين في منطقة السنك، ، ".وأضافت أن "الفرق استنفرت بسرعة وفرضت طوقًا حول النيران، وعزلت المخزن المحترق في غضون دقائق معدودة. وتمكنت من إنهاء عمليات الإخماد والتبريد دون وقوع إصابات بشرية، مما ساهم في تقليل الأضرار المادية".