بثت الرعب بين المواطنين.. القبض على عصابة في البصرة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "مفارز شعبة مكافحة إجرام تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين (السائق والرامي والمصور) يشكلون عصابة قامت بإطلاق النار على المواطنين وترهيبهم، في محاولة لبث وزعزعة الأمن".وأكدت أن "هذه الأفعال السلبية لن تمر دون محاسبة"، مشددة على أن "القانون سيطال كل من يساند أو يدعم مثل هذه الجرائم بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك من يقوم بالتصوير ونشر المقاطع التي تروج لمثل هذه السلوكيات الإجرامية".وأوضحت أن "التحقيقات جارية مع المتهمين لإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، فيما تواصل القوات الأمنية جهودها في ملاحقة كل من يحاول العبث بأمن واستقرار المحافظة".