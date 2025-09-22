الصفحة الرئيسية
بثت الرعب بين المواطنين.. القبض على عصابة في البصرة
أمن
2025-09-22 | 10:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
435 شوهد
السومرية نيوز
– امني
أعلنت
قيادة شرطة البصرة
، اليوم الاثنين، عن القبض على عصابة بثت الرعب بين المواطنين في
الزبير
.
وقالت القيادة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "مفارز شعبة مكافحة إجرام
الزبير
تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين (السائق والرامي والمصور) يشكلون عصابة قامت بإطلاق النار على المواطنين وترهيبهم، في محاولة لبث
الفوضى
وزعزعة الأمن".
وأكدت أن "هذه الأفعال السلبية لن تمر دون محاسبة"، مشددة على أن "القانون سيطال كل من يساند أو يدعم مثل هذه الجرائم بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك من يقوم بالتصوير ونشر المقاطع التي تروج لمثل هذه السلوكيات الإجرامية".
وأوضحت أن "التحقيقات جارية مع المتهمين لإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، فيما تواصل القوات الأمنية جهودها في ملاحقة كل من يحاول العبث بأمن واستقرار المحافظة".
