اعتقال متهمة بجرائم سرقة شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، "تمكنت من إلقاء القبض على متهمة تعمل في مركز تجميل، ومطلوبة للقضاء وفق أحكام المادة (446) من قانون العقوبات العراقي والخاصة بجرائم السرقة المشددة ضمن ".

وأضاف المصدر أنه "تم تسليم المتهمة أصولياً إلى إجرام لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقها".