عمليات امنية لجهاز مكافحة الإرهاب تسفر عن القبض على 4 إرهابيين

وقال الجهاز في بيان ورد لـ ، انه "استمرارا لواجبات ابطال الاستباقية في جميع قواطع المسؤولية، نفذ أبطالنا سلسلة عمليات اسفرت عن القاء القبض على (4) ارهابيين وتفتيش وتدمير عدة مضافات وكهوف في مناطق متفرقة".وأضاف ان "قطعاتنا في شرعت بعملية استباقية أدت الى القاء القبض على (3) ارهابيين في المحافظة أعلاه".وتابعت ان "عملياتنا في اسفرت عن القاء القبض على احد الارهابيين في قضاء ناحية ".وذكر ان "قوات الجهاز نفذت مجموعة عمليات تفتيش وتطهير واستطلاع في محافظاتي (ديالى وصلاح الدين) دمرت فيها مضافات عدد/2 وكهوف عدد/2 ونفق واحد مع تفكيك وتدمير عدد من المواد المعدة للتفجير".