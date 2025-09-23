شاب يطلق قذيفة (RPG-7) احتفالًا بزفاف أخيه

– محلي

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، لشباب اقدم على اطلاق قذيفة (RPG-7) احتفالًا بزفاف أخيه.

ووفقا للناشطين فان هذا "شابا اقدم على اطلاق قذيفة (RPG-7) في الهواء احتفالًا بزفاف أخيه".

ولم يذكر في أي مكان حصل ذلك، الا ان هذا الفيديو اثار انتقادات كبيرة وواسعة وسط تساؤلات ابرزها "كم ضحية ستسقط بسبب هذه القذيفة؟".

الا ان مصدر امني اكد ان "الحادث ليس في ووقع في احدى ".