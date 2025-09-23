أمنية الانتخابات تصدر توجيهات تخص القوات الأمنية في كركوك وصلاح الدين

وقالت خلية في بيان ورد لـ ، إن "رئيس أول الركن ترأس اليوم الثلاثاء، مؤتمراً موسعاً في مقر ، للاطلاع على الاستعدادات الجارية لتأمين هذا الاستحقاق الدستوري في محافظتي وكركوك، بحضور ، وكيلي لشؤون الشرطة والاستخبارات، ونائب قائد ، وقادة عمليات صلاح الدين وكركوك وشرق صلاح الدين وقيادة ، وضباط الركن في ، وقائدي شرطة صلاح الدين وكركوك وممثلي كافة، وقادة ، وممثل عن ورؤساء مكاتب المفوضية في هاتين المحافظتين".وأضافت الخلية، أن "المحمداوي استمع إلى إيجاز مفصل وعرض الخطط من قبل قائدي عمليات صلاح الدين وكركوك، عن الاستعدادات الجارية والخطة المتعلقة بهذه الانتخابات".وبحسب البيان، أكد المحمداوي على "جملة من التوصيات في مقدمتها أن يكون عمل القطعات الأمنية كما عهدها أبناء شعبنا الكريم بشكل مهني ووطني في هذه الانتخابات ليكون جهدهم وفاء لدماء الشهداء، والعمل بنكران الذات وبروح الفريق الواحد"، مشدداً على "الوقوف على مسافة واحدة من الجميع وتوفير الأجواء الآمنة والمناسبة ضمن قواطع المسؤولية".وشدد المحمداوي، على "أهمية تطبيق الخطط والإجراءات وفق الجداول الزمنية، وتكثيف العمل الاستخباري الدقيق وتوظيف الموارد والتواجد الميداني وتفعيل كل الصنوف والاختصاصات"، موجهاً بـ"أهمية أن يتحمل الجميع وفقاً للعنوان والمنصب والاختصاص المسؤولية الكاملة عن تنفيذ الخطط والوصايا وردود الأفعال وتطبيق القانون بحزم ومهنية من دون تردد ومتابعة جميع ما من شأنه تأمين العملية الانتخابية".وثمن نائب الجهود الكبيرة التي تبذلها جميع الجهات ذات العلاقة بإنجاح هذا الاستحقاق الوطني والحرص على التعاون والتنسيق المتبادل مع القوات الأمنية.