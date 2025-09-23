الصفحة الرئيسية
مركز تاريخي لصلاح في جائزة الكرة الذهبية
جدل كبير بسبب ميزة غير أخلاقية أطلقها تيك توك
أمن
2025-09-23 | 07:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
734 شوهد
السومرية نيوز
ـ تكنولوجيا
أطلقت منصة
تيك توك
ميزة جديدة باسم "Find Similar" تعتمد على
الذكاء الاصطناعي
لتحديد العناصر الظاهرة في مقاطع الفيديو وعرض منتجات مشابهة للبيع عبر متجرها الإلكتروني.
وأثارت هذه الميزة
جدلا
واسعا بعد ظهورها في مقاطع إنسانية حساسة، خصوصا من مناطق النزاع مثل
غزة
، ما أثار انتقادات حول حدود استغلال المحتوى البصري لأغراض تجارية.
بدأ ظهور الخاصية مؤخرا لدى عدد محدود من المستخدمين، حيث تظهر نافذة منبثقة عند إيقاف الفيديو، تتيح للمستخدم استعراض منتجات مشابهة للملابس أو الإكسسوارات التي يظهر بها الأشخاص في الفيديو.
ويأتي الهدف المعلن للميزة هو تسهيل عملية البحث عن منتجات مشابهة لما يشاهده المستخدمون، مثل الملابس أو الحقائب أو الإكسسوارات.
أثار التطبيق جدلا كبيرا بعد أن رُصد استخدام الميزة في فيديو نشرته قناة TRT World لسيدة فلسطينية في غزة تصرخ باحثة عن أفراد أسرتها وسط أنقاض منزلها، إذ حددت الخوارزمية تلقائيا الحجاب والملابس التي ترتديها، وعرضت منتجات مشابهة في متجر
تيك توك
، متجاهلة السياق الإنساني للفيديو.
وكرر الموقف نفسه في مقطع للمدونة الأمريكية Ms. Rachel، المعروفة بمحتواها للأطفال، إذ حددت الخوارزمية ملابسها وعرضت منتجات مشابهة، رغم أن الفيديو كان يسلّط الضوء على موقف إنساني ودعم لأطفال غزة.
أكدت تيك توك في إشعار رسمي أن النتائج قد تكون أحيانا غير دقيقة أو غير ملائمة، مشيرة إلى أن الميزة اختيارية ويمكن إيقافها سواء في مقاطع المستخدم الخاصة أو المقاطع التي تظهر له.
يرى خبراء الإعلام الرقمي أن المشكلة لا تتعلق فقط بدقة الخوارزمية، بل بالافتقار إلى الوعي بالسياق الإنساني، فالنظم المؤتمتة لا تميز بين فيديو ترفيهي أو مقطع يصوّر معاناة حقيقية، مما يجعل أي محتوى مادة للبيع والتسويق.
ويشير محللون إلى أن هذه الخطوة تعكس استراتيجية أوسع لمنصات التواصل الاجتماعي لتحويل كل لحظة من التفاعل الرقمي إلى فرصة تجارية، ما يثير تساؤلات أخلاقية حول توظيف المحتوى الإنساني لأغراض تجارية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
"غوغل" تطلق ميزة غير مسبوقة لهواتفها الجديدة
13:11 | 2025-08-23
تيك توك: العراق حذف أكثر من 10 ملايين فيديو بسبب مخالفات
09:51 | 2025-08-04
القبض على رجل خمسيني تسبب بكوارث غير أخلاقية في البصرة
04:16 | 2025-09-09
روبي بتعليقات "غير أخلاقية" وتساؤلات حول العقوبات
09:40 | 2025-09-01
تيك توك
ميزات
تكنولوجيا
الذكاء الاصطناعي
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
النزا
استرا
تجاهل
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التربية تعلن نتائج الدور الثاني للامتحانات الوزارية لمرحلة الثالث المتوسط
محليات
43.44%
04:16 | 2025-09-22
التربية تعلن نتائج الدور الثاني للامتحانات الوزارية لمرحلة الثالث المتوسط
04:16 | 2025-09-22
نداء للعراقيين.. "اطفئوا وسائل التبريد"
محليات
23.57%
13:12 | 2025-09-21
نداء للعراقيين.. "اطفئوا وسائل التبريد"
13:12 | 2025-09-21
انخفاض جديد يطرأ على أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في العراق
اقتصاد
21.76%
03:43 | 2025-09-22
انخفاض جديد يطرأ على أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في العراق
03:43 | 2025-09-22
كارثة مشابهة لـ"طوفان نوح" تهدد البشرية
منوعات
11.23%
10:17 | 2025-09-22
كارثة مشابهة لـ"طوفان نوح" تهدد البشرية
10:17 | 2025-09-22
