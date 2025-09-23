تدريب كوادر عراقية على استخدام طائرات لإطفاء الحرائق في كوريا النوبية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "مديرية طيران الداخلية، إحدى تشكيلات دائرة عمليات ، اختتمت دورة تدريبية على استخدام طائرة المخصصة بإطفاء الحرائق والبحث والإنقاذ".وأضافت أن "الجانب الكوري وأشاد بأداء الطيارين العراقيين لما قدموه من مستويات عالية في تنفيذ الطلعات الجوية أثناء التدريب".وأشارت إلى "منح اللواء شبلي محمد مدير المديرية شهادة معلم طيران بتصنيف امتياز فئة (A)، الذي يُعد أعلى شهادة تدريب في لطائرة نوع KUH-1، فضلاً عن شهادة فحص الصيانة".وأعرب الطيارون العراقيون عن "اعتزازهم بتسخير ما اكتسبوه من خبرات في خدمة الوطن، وتعزيز قدرات الطيران الداخلي في تنفيذ المهام الإنسانية والطارئة بكفاءة عالية".