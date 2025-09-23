غداً.. تفجيرات "تحت السيطرة" جنوبي العراق

وذكر بيان للقيادة، انه "سيقوم الجهد الهندسي في ، بإجراء تفجير وإتلاف بعض المخلفات الحربية (تفجير تحت السيطرة) غدا الأربعاء 24-9-2025 في قضاء الزريجي".وبينت القيادة، ان ذلك سيكون "من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 9 صباحا".